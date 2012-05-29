В ПР считают, что драки в парламенте - это признак демократии

Об этом он заявил в понедельник в вечернем эфире кременчугской ТК «Визит» в программе «Общественная приемная с народным депутатом».

По его словам, последняя драка в парламенте разгорелась вокруг «языкового вопроса» и должна была мобилизировать электорат оппозиции.

«Я считаю, что это сделано для того, чтобы мобилизовать свой электорат. Люди, которые считают, что они переживают за украинский язык - соберутся вокруг оппозиции, которая его защищает. А кто против - то, видно, сторонники Партии регионов. Мобилизируются электоральные поля», - сказал депутат.

Он также отметил, что зал парламента не рассчитан на драки.

«Но в этом случае, это показывает, что мы имеем демократический строй в стране. Вы представляете такую драку в парламенте Беларуси или России? Это пример демократии. Имеем то, что имеем», - сказал О.Надоша.

Как сообщал УНИАН, 24 мая 2012 г. рассмотрение законопроекта о принципах языковой политики в ВР не состоялось. В Верховной Раде произошла драка представителей фракции Партии регионов с депутатами от "БЮТ-Батьківщини" и НУ-НС, протестовавших против языкового закона «регионалов».

Когда началась драка, В.Литвин закрыл заседание ВР и оставил президиум парламента.

В результате драки с рассеченной головой был госпитализирован член фракции «БЮТ-Батьківщина» Николай Петрук, а народный депутат от Партии регионов Вадим Колесниченко заявил, что ему угрожали физической расправой.

25 мая, отвечая на вопрос журналистов по поводу того, почему он первым ударил народного депутата Ивана Стойко и тем самым способствовал эскалации конфликта, В.Колесниченко сказал, что «пять физических недомерков, пытаясь создать видимость драки, заглядывая в глаза, просили об одном – ударь меня, чтобы с меня полилась кровь, чтобы я прошел в проходную часть списка». На несколько уточняющих вопросов, что все-таки не его первого начали бить, а он первый ударил, В.Колесниченко ответил, что начала эскалацию конфликта фракция «БЮТ-Батьківщина», которая заблокировала трибуну и хотела пробраться в президиум.