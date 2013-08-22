Навального могут не пустить на выборы мэра Москвы

Мосгоризбирком в ближайшее время может рассмотреть вопрос об отмене регистрации кандидата в мэры Москвы от РПР-ПАРНАС Алексея Навального, сообщает в четверг пресс-служба комиссии.

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"На основании результатов проверки комиссия в ближайшее время рассмотрит вопрос об ответственности кандидата и если нарушения превысят нормы, установленные законом, то станет вопрос об отмене регистрации кандидата Навального", - цитирует пресс-служба главу комиссии Валентина Горбунова, передает РИА Новости.

По информации комиссии, Навальным допускаются нарушения порядка проведения предвыборной агитации. В частности, кандидатом распространяются агитационные материалы, не оплаченные из средств избирательного фонда кандидата и не содержащие требуемых по закону выходных данных.

Выборы мэра Москвы состоятся в единый день голосования 8 сентября.