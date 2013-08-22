Внуки Манделы создали социальную сеть в его честь

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Франс Пресс.

"Эта соцсеть подпитывается вдохновением, которое пробуждает мой дедушка в мире. Люди могут рассказать, на что подвиг их Мандела, как он побудил их помочь обществу", - отметил внук Манделы Ндаба, который является президентом некоммерческой организации Africa Rising.

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Последнее сообщение президента страны Джейкоба Зумы о том, что состояние Манделы постепенно улучшается, но остается критическим, появилось в середине августа. Ранее сообщалось, что врачи нормализовали работу органов дыхания Манделы. Им удалось остановить развитие легочной инфекции, но они все еще продолжают откачивать жидкость из легких.

Мандела был госпитализирован в начале июня в связи с рецидивом легочной инфекции.

Известный борец против режима апартеида Мандела провел в тюрьме 27 лет. В мае 1994 года он стал первым чернокожим президентом ЮАР и руководил государством до июня 1999 года. В 1993 году был удостоен Нобелевской премии мира.