Мандела идет на поправку

Об этом сообщила президентская резиденция ЮАР в четверг.

В резиденции сообщили, что Нельсон Мандела остается в больнице в Претории, где продолжается его лечение, передает Синьхуа.

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Врачи сообщили, что его состояние "стабилизируется и улучшается". Резиденция от имени правительства и народа ЮАР пожелала Манделе быстрого выздоровления и выразила благодарность людям, которые оказали ему поддержку во время пребывания в больнице.

Как сообщал УНИАН, экс-президент ЮАР уже более полутора месяцев находится в больнице в связи с рецидивом легочной инфекции.

Врачи проводят ему процедуру гемодиализа для очистки крови от продуктов обмена веществ, с которыми не справляются больные почки.