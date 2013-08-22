Три вагона тротила «убежали» с завода в России: протаранили ворота и перевернулись
08:15, 22 августа 2013Мир
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Три вагона тротила перевернулись под Самарой.
3 вагона тротила перевернулись в Чапаевске / Фото: chapaevsk.sutochno.ru
Три вагона с тротилом выкатились в четверг с территории завода в Самарской области и перевернулись, сообщает региональное ГУМВД.
Инцидент произошел в четверг около 07.00 в Чапаевске: "Вагоны протаранили ворота, уперлись в тупик и перевернулись. По данным специалистов, угроза взрыва отсутствует", передает РИА Новости.
О причинах происшествия не сообщается.
На месте работают 20 полицейских, территория оцеплена. В ближайшее время должна начаться операция по подъему вагонов и установке их на рельсы.
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