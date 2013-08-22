Три вагона тротила «убежали» с завода в России: протаранили ворота и перевернулись

Три вагона с тротилом выкатились в четверг с территории завода в Самарской области и перевернулись, сообщает региональное ГУМВД.

Инцидент произошел в четверг около 07.00 в Чапаевске: "Вагоны протаранили ворота, уперлись в тупик и перевернулись. По данным специалистов, угроза взрыва отсутствует", передает РИА Новости.

О причинах происшествия не сообщается.

На месте работают 20 полицейских, территория оцеплена. В ближайшее время должна начаться операция по подъему вагонов и установке их на рельсы.