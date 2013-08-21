Секвойя, посаженная президентом Таджикистана как символ вечности, засохла

Калифорнийская секвойя, посаженная президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном перед новым зданием МИД как "символ вечности независимого Таджикистана", засохла.

Об этом сообщает РИА «Новости».

В середине марта президент Рахмон и члены дипломатического корпуса посадили две 10-метровые калифорнийские секвойи, которым свыше 50 лет, перед фасадом нового здания внешнеполитического ведомства. Эти деревья, одни из самых высоких на Земле и живущие более 3 тысяч лет, были привезены из США.

Второе дерево, высаженное иностранными дипломатами, прижилось. Несколько секвой меньшего возраста и размера были посажены президентом около государственного киноконцертного комплекса "Кохи Борбад" и благополучно выжили.

Предыдущий "символ вечности" - 23-метровая стела Perpetuum Vitae рухнула накануне ее открытия в сентябре 2004 года, ранив двух рабочих. На следующий день должна была состояться официальная церемония открытия стелы с участием президента.