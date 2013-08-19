СМИ: Сирийская оппозиция переносит штаб-квартиру из Египта в Турцию

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на газету Hurriyet.

"Наше руководство планирует обосноваться в Турции", - цитирует газета представителя НКОРС в Турции Халида Ходжу. По его словам, многие сирийские оппозиционеры уже начали покидать Египет.

События в Египте повлияли и на сирийскую оппозицию. В частности, некоторые решения по Сирии, принятые во время правления свергнутого президента Египта Мухаммеда Мурси, были отменены.

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"За несколько дней до переворота Мурси заявил, что заморозит дипломатические отношения с режимом Башара Асада. Сразу после переворота это решение было отменено, и новый режим восстановил отношения с Сирией", - заявил он.

Нацкоалиция оппозиции неоднократно выбирала Турцию для проведения своих заседаний. Последнее из них, на котором было избрано новое руководство организации, состоялось в Стамбуле в июле этого года.