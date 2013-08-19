МВД Германии не ждет никаких терактов на скоростных поездах

Министерство внутренних дел Германии не подтвердило опубликованное сегодня в немецкой газете ”Бильд” сообщение, согласно которому террористическая сеть ”Аль-Каида” планирует совершать теракты на скоростных поездах в Западной Европе.

Об этом сообщает ИТАР-ТАСС.

”Ситуация в области обеспечения безопасности не изменилась”, - заявил представитель ведомства.

По его словам, ”всегда имеются предостерегающие сигналы, которые затем проверяются”. Кроме того, вопреки утверждению газеты, федеральная полиция (бывшая пограничная охрана ФРГ), ответственная за охрану железной дороги, не усиливала действующие меры безопасности, указал представитель германского МВД.

Газета ”Бильд” утверждала, что данные о планируемых терактах на железной дороге поступили по каналам американского Агентства национальной безопасности, которое, "судя по всему, несколько недель тому назад прослушало телефонный разговор между высокопоставленными членами "Аль-Каиды". Центральной его темой было совершение серии терактов на поездах в Европе, предостерегает издание.

Сегодня стало известно, что меры безопасности усилены на железных дорогах Бельгии.