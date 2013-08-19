Скотланд-Ярд проверяет информацию о причастности спецназа к гибели Дианы

10:23, 19 августа 2013
Мир
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Следователи Скотланд-Ярда проверяют информацию, согласно которой к гибели принцессы Уэльской Дианы может быть причастен военнослужащий спецназа британской армии. 

Диана погибла в 1997 году

Об этом со ссылкой на газету Daily Telegraph сообщает РИА Новости

Принцесса Диана, ее друг египетский предприниматель Доди аль-Файед и водитель Анри Поль погибли 31 августа 1997 года в результате столкновения их автомобиля с опорой туннеля в районе моста Альма в Париже. Согласно официальной версии, в момент аварии водитель был пьян и серьезно превысил скорость, что и стало причиной ДТП. Два дня назад уже сообщалось, что в деле о ДТП появились новые сведения, однако их содержание не раскрывалось.

По данным издания, проверка обстоятельств инцидента проводится по распоряжению, отданному из самых верхних эшелонов государственной власти. Неизвестная ранее информация о гибели принцессы появилась в ходе военного суда над сержантом Дэнни Найтингейлом (Danny Nightingale) - бывшим снайпером из специальной воздушной службы британских ВВС (SAS), который обвинялся в незаконном владении оружием. Одним из ключевых свидетелей на этом процессе выступал некий "военнослужащий N", также проходивший службу в SAS. Газета сообщает, что еще в сентябре 2011 года родители супруги военнослужащего N послали его командованию письмо, выразив тревогу относительно поведения зятя, которое им казалось опасным и угрожающим. Военнослужащий N сообщил, что гибель принцессы Дианы организовали военные из SAS, "но это было тщательно скрыто", приводит издание содержание письма.

Представители полиции в воскресенье сообщили, что пока "находятся в процессе" уведомления семей принцессы Дианы и аль-Файеда, а также коронера, участвовавшего в предыдущем расследовании, о вскрывшихся обстоятельствах.

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Представители королевской семьи уже заявили, что никаких комментариев по поводу появившейся информации не последует. Министерство обороны также отказалось от официальных комментариев.

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