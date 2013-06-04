В Британии отметили 60-летие коронации Елизаветы II

В соборной церкви Святого Петра Вестминстерского аббатства в центре британской столицы завершилась торжественная благодарственная служба и молебен по случаю 60-летия коронации нынешнего британского монарха - Елизаветы II. Об этом сообщает ИТАР-ТАСС.

В церкви присутствовали около 2 тыс человек. Среди них были 20 членов правящей королевской семьи, включая детей и внуков королевы, а также те, кто принял участие в коронации Елизаветы в 1953 году. Присутствовавший сегодня на церемонии премьер-министр Дэвид Кэмерон зачитал отрывок из Библии.

Елизавета II прибыла на службу в белом пальто и шляпе. Ее сопровождал супруг, герцог Эдинбургский принц Филип.

Елизавета была коронована в Вестминстерском аббатстве 2 июня 1953 года архиепископом Кентерберийским. Тогда вся нация заворожено наблюдала, как будущая королева, которой было всего 27 лет, заняла центральное место во многовековой церемонии.

Сегодня во время службы был воспроизведен ряд элементов коронования. Так, из королевской сокровищницы в соборную церковь были привезены государственная корона и капсула с елеем. Последняя использовалась для одного из самых торжественных моментов церемонии коронования - помазания на царство. Золотая корона, которая на протяжении более 350 лет использовалась во всех церемониях, была сделана для коронации Карла II в 1661 году. Ее вес составляет более 2 кг, а украшена она рубинами, сапфирами и аметистам.