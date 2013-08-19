Новая Зеландия стала 14 страной в мире, где разрешили однополые браки

Новая Зеландия стала 14 страной в мире и первой страной в Азиатско-Тихоокеанском регионе, где однополые пары официально могут заключить брак, сообщает РИА Новости со ссылкой на АР.

В середине апреля этого года новозеландские парламентарии проголосовали за принятие законопроекта, разрешающего однополые браки. Ожидается, что в понедельник новым правом воспользуются несколько десятков пар.

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До 1986 года законодательство Новой Зеландии предполагало уголовную ответственность за гомосексуальные отношения, с 2005 года в стране действовал гражданский институт однополых союзов.