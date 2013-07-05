Парламент Коста-Рики случайно разрешил однополые браки для молодежи

Скандальное решение было принято под видом поправки к закону о молодежи, регулирующему социальные вопросы и брак в возрастной категории 15-35 лет. Консерваторы в парламенте проголосовали за поправку, не читая ее, пишет Latintimes.

По теме: Бойко уверен, что однополые браки объединят власть и оппозицию

Представители консерваторов сразу же обратились к президенту Коста-Рики Лауре Чинчилье с требованием ветировать этот закон. Но президент отказалась это делать.

Как показывают последние соцопросы, 73% жителей страны против однополых браков.