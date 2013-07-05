Парламент Коста-Рики случайно разрешил однополые браки для молодежи
17:10, 05 июля 2013Мир
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Парламент Коста-Рики одобрил заключение однополых браков в возростной группе от 15 до 35 лет, из-за чего разгорелся скандал, так как проголосовавшие за это решение консерваторы не знали, за что голосуют.
В Коста-Рике разрешили однополые браки / Фото : obozrevatel.com
Скандальное решение было принято под видом поправки к закону о молодежи, регулирующему социальные вопросы и брак в возрастной категории 15-35 лет. Консерваторы в парламенте проголосовали за поправку, не читая ее, пишет Latintimes.
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Представители консерваторов сразу же обратились к президенту Коста-Рики Лауре Чинчилье с требованием ветировать этот закон. Но президент отказалась это делать.
Как показывают последние соцопросы, 73% жителей страны против однополых браков.
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