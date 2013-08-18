«Братья-мусульмане» отменили митинги, намеченные на сегодня

Движение «Братья-мусульмане» отменило акции протеста, намеченные на воскресенье. Об этом сообщает Газета.ру со ссылкой на «Аль-Арабия».

Свое решение организация объяснила «соображениями безопасности».

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В прошедшую пятницу, которую «Братья-мусульмане» назвали «пятницей гнева», во время столкновений между сторонниками свергнутого президента Мухаммеда Мурси с полицией были убиты 173 человека.

Кроме того, египетские власти распорядились закрывать основные мечети страны после каждой молитвы, чтобы не допускать их превращения в пристанище исламистских оппозиционеров, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на интернет-ресурс "Аль-Масри аль-Яум".