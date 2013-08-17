В Каире полиция снова берет штурмом занятую исламистами мечеть

На кадрах прямой трансляции, которую ведут телеканалы из района мечети, слышны выстрелы и видны десятки арестованных людей, которых военные усаживают в бронемашины, сообщает РИА «Новости».

"В некоторых внутренних помещениях остаются сторонники Мурси, а в соседних - уже полиция", - сказал очевидец событий - медик, работающий внутри.

По его словам, штурмующие используют огнестрельное оружие и слезоточивый газ. Все утро военные пытались договориться с оппозиционерами о добровольной сдаче.

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В мечети был развернут госпиталь, и сюда же свозили тела оппозиционеров, погибших в пятничных стычках с силовиками. Мечеть "Аль-Фатх" находится на площади Рамзеса, которая стала местом самых кровопролитных столкновений минувшего дня, когда исламисты попытались организовать "Марш миллионов".

По последним данным, в результате вчерашних столкновений в Египте погибли до 173 человек.

Как сообщал УНИАН, египетские военные в начале июля сместили президента Мурси на фоне массовых протестов против его правления. На этой неделе волна беспорядков прокатилась по Египту после того, как силовики начали разгон палаточных лагерей сторонников Мурси. На месяц в стране введен режим ЧС, а в ряде провинций объявлен комендантский час.