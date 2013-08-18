В Каспийском море горит газовая скважина

Пожар возник на азербайджанском газоконденсатном месторождении "Булла-Дениз" в Каспийском море при проведении буровых работ на разведочной скважине, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на официальный сайт Госнефтекомпании Азербайджана.

"Во время проведения буровых работ на глубине 5,868 тысячи метров около 23:00 часов в субботу в скважине были замечены проявления газа. ...В 23:30 скважина перешла в открытое фонтанирование газа и произошел пожар", - сказано в сообщении.

Работники, находящиеся на буровой платформе номер 90 в северо-восточном крыле месторождения, были срочно эвакуированы, о пострадавших не сообщается.

"На данный момент контроль за ситуацией осуществляют пожарные суда. После подготовки плана мероприятий по консервированию скважины начнется тушение пожара", - сказано в сообщении. Начато расследование причин произошедшего.

"Булла-дениз" расположено в открытом море на глубине около 26,5 метра в 80 километрах от Баку.