Южная Корея опровергает, что ведет секретные переговоры с КНДР

Ранее южнокорейская газета "Нэиль синмун"сообщала о том, что 1-2 августа в Пекине доверенное лицо южнокорейского президента и чиновник высшего ранга северокорейского комитета национальной безопасности провели секретные переговоры.

По теме: После угроз Южной Кореи КНДР пообещала полностью открыть промзону Кэсон

В сообщении газеты, сославшейся на "хорошо осведомленное о ситуации в КНДР лицо", говорится о том, что именно эта встреча привела к предложению Пхеньяна провести переговоры 14 августа, сообщает РИА Новости по информации агентства Ренхап.

Администрация Пак Кын Хе объявила, что эта информация "совершенно не соответствует действительности". "Правительство развивает межкорейские отношения на основе прозрачности", - сообщил старший пресс-секретарь Ли Чжонг Хен.

Ранее Пхеньян выступил с предложением провести очередные переговоры, пообещав полностью открыть промзону Кэсон для южнокорейских компаний. Северокорейский Комитет за мирное объединение Кореи гарантировал безопасность южнокорейских сотрудников. Позднее Сеул принял это предложение.

В начале июля Северная Корея приняла предложение Сеула начать переговоры по возобновлению работы промышленного комплекса, приостановленной в апреле прошлого года после обострения ситуации на Корейском полуострове из-за военных учений США и Южной Кореи. Первая встреча прошла 6 июля. Шесть раундов переговоров не привели к достижению какого-либо соглашения. Южнокорейское министерство по делам объединения Кореи 29 июля отправило на Север предложение провести финальные переговоры по технопарку Кэсон.