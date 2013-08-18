В Японии произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 5,0 произошло сегодня в районе японского острова Хатидзё в Тихом океане.

Как передате ИТАР-ТАСС, об этом сообщило национальное метеорологическое агентство Японии.

Информации о пострадавших и разрушениях не поступало. Угрозы цунами нет.

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Эпицентр землетрясения находился к югу от Хатидзё. Очаг залегал на глубине около 10 км под морским дном. Подземные толчки ощущались в Токио.