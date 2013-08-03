Близ города Тойота произошло землетрясение
10:30, 03 августа 2013Мир
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Землетрясение магнитудой 5,0 произошло в Японии.
Землетрясение магнитудой 5,0 произошло в Японии.
Землетрясение магнитудой 5,0 произошло сегодня близ города Тойота на японском острове Хонсю, сообщает РИА Новости со ссылкой на американскую геологическую службу USGS.
Подземный толчок был зафиксирован в 17 километрах к северо-востоку от Тойоты и в 223 километрах к юго-западу от Токио. Очаг залегал на глубине 62 километров.
Информации о жертвах и разрушениях не поступало.
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