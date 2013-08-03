Близ города Тойота произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 5,0 произошло сегодня близ города Тойота на японском острове Хонсю, сообщает РИА Новости со ссылкой на американскую геологическую службу USGS.

Подземный толчок был зафиксирован в 17 километрах к северо-востоку от Тойоты и в 223 километрах к юго-западу от Токио. Очаг залегал на глубине 62 километров.

Информации о жертвах и разрушениях не поступало.