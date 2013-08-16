Демонстранты в Каире заявляют, что их обстреливают из вертолетов

В Египте на каирской площади Рамзеса военные обстреливают сторонников Мухаммеда Мурси с вертолета.

Как передает Газета.Ru, об єтом в прямом эфире сообщает Al-Jazeera.

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Тем временем, Reuters сообщает, что число погибших в Каире во время «пятницы гнева» достигло 50 человек.

Ранее сообщалось, что в столкновениях между полицией и членами движения «Братья-мусульмане» в Каире погибли 48 человек.