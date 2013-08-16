Демонстранты в Каире заявляют, что их обстреливают из вертолетов
20:09, 16 августа 2013Мир
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В Египте на каирской площади Рамзеса, по словам протестующих, военные обстреливают демонстрантов с вертолета.
В Египте на каирской площади Рамзеса военные обстреливают сторонников Мухаммеда Мурси с вертолета.
Как передает Газета.Ru, об єтом в прямом эфире сообщает Al-Jazeera.
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Тем временем, Reuters сообщает, что число погибших в Каире во время «пятницы гнева» достигло 50 человек.
Ранее сообщалось, что в столкновениях между полицией и членами движения «Братья-мусульмане» в Каире погибли 48 человек.
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