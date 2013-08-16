Дипломат предупредил украинцев об опасности таиландских тюрем

Об этом заявил Первый секретарь по консульским вопросам Посольства Украины Александр Зуб, комментируя случай с задержанием в Таиланде международной банды мошенников, в которую входили четыре украинца, передает Сегодня.

По мнению дипломата, законы Таиланда очень суровы к иностранцам - пойманным на нарушениях закона чаще всего выносят обвинительные приговоры с длительными либо пожизненными сроками.

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Примечательно, что попытки мошенничества в финансовой сфере, взлома банковских систем, подделок кредитных карточек в Таиланде наказываются очень жестоко, порой серьезнее, чем убийства и другие тяжкие преступления против личности. Например, в прошлом году за незаконное хранение и использование чужих кредиток был приговорен к 34,5 годам заключения украинец Андрей Жалковский.

Что касается четырех задержанных граждан Украины, группировке, в которую они входили, инкриминируют незаконное присвоение 20 млн тайских батов (свыше $600 тысяч) путем мошенничества с банковскими кредитными картами. В группу входили десять человек: четверо граждан Украины, трое тайцев, два белоруса и иранец. Все взяты под стражу. Им грозят длительные тюремные сроки.

Александр Зуб подтвердил факт задержания украинцев, уточнив, что им предоставляется консульская помощь. «Следствие по делу тайскими правоохранителями продолжается, как и сбор доказательной базы для передачи материалов в прокуратуру, а в дальнейшем и в суд Таиланда», — сказал он, воздержавшись от разглашения подробностей.