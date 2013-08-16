Умерла уникальная миллиардерша - №195 в рейтинге Forbes

Самая богатая женщина Испании, соосновательница одного из крупнейших мировых ритейлеров одежды Zara Розалия Мера (№195 в глобальном рейтинге Forbes, состояние - 6,1 млрд долл.; №66 в рейтинге самых влиятельных женщин мира) умерла на 70-м году жизни.

Как передает Forbes.ru, Мера отдыхала на острове Менорка вместе с дочерью Сандрой. В среду, 14 августа, она перенесла инсульт и в критическом состоянии была доставлена в больницу города Ла-Корунья в провинции Галисия. Спустя сутки Мера скончалась в клинике.

Трагическую новость уже подтвердили в группе Inditex, которую Мера в 1963 году основала вместе с супругом Амансио Ортегой (№3 в рейтинге Forbes, состояние - 57 млрд долл.). Группа Inditex начиналась как семейный домашний бизнес - супруги шили женские ночные рубашки и белье на дому.

Профессию швеи Мера освоила еще в 11 лет, когда бросила школу ради того, чтобы обеспечивать семью. В рейтинге Forbes она была самой состоятельной женщиной из тех, которые не унаследовали свое состояние от родителей или супругов, а построили бизнес с нуля.

Сейчас Inditex владеет брендами Zara, Massimo Dutti, Bershka и др. Объем продаж в 2012 году достиг 15,9 млрд евро (21 млрд долл.). Супруги давно развелись, но Мера оставалась владелицей 5,1% акций компании.

В последние годы она активно занималась благотворительностью - ее фонд Paideia помогает социализироваться людям с физическими и психическими расстройствами (одним из таких людей является сын Ортеги и Меры Маркос).

В бизнесе Мера в основном занималась небольшими проектами, которые в первую очередь нравились ей самой. С момента IPO Inditex в 2001 году, которое принесло предпринимательнице 600 млн долл., она вкладывала деньги в фермерское хозяйство по разведению морской рыбы, биотехнологическую компанию по разработке онкологических медикаментов из морепродуктов и производителя систем дактилоскопирования новорожденных.

Кроме того, Мера была основным инвестором проекта люксового отеля Bulgari Hotel в Лондоне и проводила ежегодный конкурс для молодых одаренных джазовых музыкантов в Испании.