Сирийские хакеры "положили" сайты крупнейших СМИ США

Сначала хакеры взломали сайт компании Outbrain, предоставляющую контекстную рекламу и объявления популярным сайтам в США.

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Об этом со ссылкой на Reuters сообщает ТСН.

Все сообщения Outbrain, находившиеся на сайтах СМИ, автоматически перенаправили пользователей на сайт сирийских хакеров. На данный момент проблему ликвидировали, однако владельцы сайтов опасаются, поскольку не ожидали возможной атаки от хакеров сразу на несколько крупных сайтов.

СЭА является группой сирийских хакеров, поддерживающих президента Башара Асада. Ранее они отличились тем, что взломали твиттер Associated Press и выложили в нем фейковые сообщения о взрыве в Белом Доме.