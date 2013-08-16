Сирийские хакеры "положили" сайты крупнейших СМИ США

11:47, 16 августа 2013
Мир
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Сайты CNN, Washington Post и журнала Time - одни из крупнейших американских СМИ - были сломаны Сирийской электронной армией (СЭА) с помощью сервиса контекстных сообщений.

хакери / Фото : opennet.net

Сначала хакеры взломали сайт компании Outbrain, предоставляющую контекстную рекламу и объявления популярным сайтам в США.

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Об этом со ссылкой на Reuters сообщает ТСН.

Все сообщения Outbrain, находившиеся на сайтах СМИ, автоматически перенаправили пользователей на сайт сирийских хакеров. На данный момент проблему ликвидировали, однако владельцы сайтов опасаются, поскольку не ожидали возможной атаки от хакеров сразу на несколько крупных сайтов.

СЭА является группой сирийских хакеров, поддерживающих президента Башара Асада. Ранее они отличились тем, что взломали твиттер Associated Press и выложили в нем фейковые сообщения о взрыве в Белом Доме.

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