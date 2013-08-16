В Индии водолазы обнаружили первые тела погибших на подводной лодке моряков

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал NDTV.

Около полуночи 14 августа на борту построенной в России "Синдуракшак" произошел несильный взрыв, а после этого - два очень мощных, которые были слышны почти во всей южной части Мумбаи. Возник сильный пожар, на тушение которого ушло несколько часов, было задействовано не менее 10 пожарных машин. Подлодка затонула на месте стоянки, в настоящее время лишь ее часть находится над поверхностью воды.

Главком ВМС адмирал Д.К. Джоши фактически подтвердил, что погибли 18 членов экипажа, находившиеся в момент аварии на борту лодки, - он заявил, что "нужно готовиться к худшему". Уже обнародованы имена этих людей. Несколько человек были госпитализированы - пока не ясно, были ли они моряками с подлодки.

Создана комиссия для расследования происшествия. Премьер-министр Манмохан Сингх назвал гибель подлодки "крупнейшей трагедией нашего времени". Источник в российском военно-промышленном комплексе сообщил агентству, что "Синдуракшак", скорее всего, не подлежит ремонту и восстановлению. Рассматриваются разные версии трагедии - в частности, местные СМИ сообщали, что взрыв мог произойти при зарядке аккумуляторных батарей или загрузке ракет. Версия саботажа или теракта считается маловероятной.

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Работы на лодке продвигаются очень медленно - водолазам мешает крайне плохая видимость под водой. Кроме того, доступ к ряду отсеков до сих пор невозможен, так как некоторые люки внутри лодки были деформированы взрывами. В четверг водолазам удалось открыть главный люк субмарины. С помощью мощных насосов ведется откачка воды.

Как сообщает в пятницу газета DNA, индийская сторона намерена обратиться к одной из сингапурских компаний с просьбой помочь в подъеме лодки на поверхность. По данным источника, флот сам не может сделать это, процесс подъема займет "значительное время".