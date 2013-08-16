ООН призвала к прекращению насилия в Египте

"Мнение членов совета состоит в том, что насилие в Египте должно быть прекращено, и стороны должны проявлять максимум сдержанности", - сказала она.

По словам Персеваль, "есть общее желание положить конец насилию и приблизить национальное примирение"в Египте, передает РИА Новости.

С инициативой проведения срочного совещания совета выступили Великобритания, Франция и Австралия. СБ ООН заслушал доклад о ситуации в Египте заместителя генсекретаря всемирной организации Яна Элиассона.

После совещания Элиассон лишь сказал журналистам, что теперь "дело за странами-членами"Совета безопасности.