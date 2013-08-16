ООН призвала к прекращению насилия в Египте

08:10, 16 августа 2013
Мир
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Совет безопасности ООН выступил за прекращение насилия в Египте, проведя в четверг закрытое совещание по ситуации в этой стране, сообщила по его итогам председатель совета Мариа Кристина Персеваль.

Насилие в Египте продолжается / Фото: www.i-g-t.org

"Мнение членов совета состоит в том, что насилие в Египте должно быть прекращено, и стороны должны проявлять максимум сдержанности", - сказала она.

По словам Персеваль, "есть общее желание положить конец насилию и приблизить национальное примирение"в Египте, передает РИА Новости.

С инициативой проведения срочного совещания совета выступили Великобритания, Франция и Австралия. СБ ООН заслушал доклад о ситуации в Египте заместителя генсекретаря всемирной организации Яна Элиассона.

После совещания Элиассон лишь сказал журналистам, что теперь "дело за странами-членами"Совета безопасности.

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