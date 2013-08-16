Полиция захватила мечеть, где лежат тела погибших в Каире

В мечети также укрывались сторонники свергнутого президента Египта Мухаммеда Мурси, которые заперлись там после разгона лагерей протестующих в Каире, передает агентство Франс Пресс.

"Полицейские окружили мечеть и пустили внутрь слезоточивый газ. Мы ушли оттуда, а они вошли", - сообщил агентству очевидец. Он добавил, что в мечети находилось около 200 тел.

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По данным египетского Минздрава, в ходе беспорядков в стране погибли 638 человек. Не уточняется, входят ли в это число погибшие, тела которых находятся в мечети. Общее число раненых по стране, по данным Минздрава, приближается к 4 тысячам.