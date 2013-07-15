В Ираке в результате серии терактов погибли почти 40 человек

Взрывы прогремели в городах Кербела, Насирия, Мусайиб, Кут и Басра незадолго до начала ифтара – традиционной вечерней трапезы во время священного для мусульман месяца Рамадан.

По теме: В Ираке 38 человек погибли в результате взрыва в кафе

Десятки человек получили ранения. Многие находятся в критическом состоянии, передает ИТАР-ТАСС.

Ответственность за случившееся пока не взяла на себя ни одна из действующих террористических группировок.

По словам экспертов, в результате резко возросшего в последние месяцы напряжения между мусульманскими общинами – шиитами и суннитами – только с начала июля в стране погибли более трехсот человек.