В Ираке в результате серии терактов погибли почти 40 человек
09:19, 15 июля 2013Мир
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В Ираке в результате серии терактов в минувшее воскресенье погибли не менее 38 человек.
Взрывы прогремели в городах Кербела, Насирия, Мусайиб, Кут и Басра незадолго до начала ифтара – традиционной вечерней трапезы во время священного для мусульман месяца Рамадан.
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Десятки человек получили ранения. Многие находятся в критическом состоянии, передает ИТАР-ТАСС.
Ответственность за случившееся пока не взяла на себя ни одна из действующих террористических группировок.
По словам экспертов, в результате резко возросшего в последние месяцы напряжения между мусульманскими общинами – шиитами и суннитами – только с начала июля в стране погибли более трехсот человек.
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