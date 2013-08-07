После угроз Южной Кореи КНДР пообещала полностью открыть промзону Кэсон

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Рейтер.

По данным агентства, КНДР предлагает Южной Корее провести переговоры по Кэсону 14 августа. Северокорейский Комитет за мирное объединение Кореи гарантировал безопасность южнокорейских сотрудников.

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В начале июля Северная Корея приняла предложение Сеула начать переговоры по возобновлению работы промышленного комплекса, приостановленной в апреле прошлого года после обострения ситуации на Корейском полуострове из-за военных учений США и Южной Кореи. Первая встреча прошла 6 июля. Шесть раундов переговоров не привели к достижению какого-либо соглашения. Южнокорейское министерство по делам объединения Кореи 29 июля отправило на Север предложение провести финальные переговоры по технопарку Кэсон. Но ответа не получило.

После этого власти Южной Кореи начали активно рассматривать вариант закрытия совместного с КНДР индустриального комплекса. И даже сделали по этому поводу публичное заявление.