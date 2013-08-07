СМИ: Меркель возможно покинет пост канцлера досрочно

Об этом сегодня сообщила интернет-версия журнала "Штерн", передает ИТАР-ТАСС.

По его информации, Меркель хотела бы, чтобы ее преемник - новый лидер правящей коалиции - получил возможность минимум год (до следующих парламентских выборов в 2017 году) занимать пост канцлера.

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В 2016 году будет ровно 25 лет, как она пришла в большую политику, заняв пост министра по делам женщин и молодежи в кабинете Гельмута Коля. Как отмечает "Штерн", Меркель после того как покинет свое кресло, не намерена занимать высоких постов в международной политике, но планирует отправиться вместе с супругом - профессором химии Йоахимом Зауэром - в путешествие по Северной и Южной Америке.

Тем не менее, сама Меркель в интервью информагентству ДПА в начале июля заявила, что "я охотно исполняю свои обязанности и хотела бы остаться на посту канцлера весь следующий срок полномочий, поскольку нам предстоит выполнить еще много задач".

Парламентские выборы намечены в Германии на 22 сентября. По их итогам будет сформировано новое правительство ФРГ и выбран новый канцлер.