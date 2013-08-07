СМИ: Актер Лев Дуров госпитализирован

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в медицинских кругах.

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По данным Life News, Дуров попал в больницу в связи с переломом шейки бедра. Травму актер получил в результате падения в собственной квартире на Фрунзенской набережной, сообщает Lenta.ru.

Лев Дуров дебютировал в кино в 1955 году, снявшись в ленте Леонида Малюгина «Доброе утро». Позже актер снимался в кинокартинах «Старики-разбойники», «Москва — Кассиопея», «Отроки во вселенной», «Калина красная» и «Не бойся, я с тобой!», а также в телефильмах «Семнадцать мгновений весны», «Д’Артаньян и три мушкетёра» и «Большая перемена».

23 декабря 2012 года Льву Дурову исполнился 81 год.