СМИ: Южная Корея настроена ликвидировать совместный с КНДР промкомплекс

Такая мера может быть введена, поскольку официальный Пхеньян не реагирует на предложение Сеула провести "финальные переговоры" по Кэсону, передает Росбалт.

На днях, как сообщает газета "Чосон ильбо", южнокорейское правительство должно принять решение о необходимости выделения средств в Фонд межкорейского сотрудничества для выплаты фирмам, которые наладили производство в Кэсоне и теперь теряют свой бизнес.

109 из 123 работавших в Кэсоне южнокорейских компаний уже попросили власти о выделении 270 млрд вон ($242,4 млн) для компенсации убытков, вызванных односторонним закрытием Пхеньяном индустриального парка. Поскольку после получения компенсации фирмы уступают правительству Кореи права на свои предприятия для их последующей ликвидации, то выплаты на деле будут означать закрытие комплекса.

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Как отмечает газета, правительству республики предстоит решить, перекрывать ли подачу в Кэсонский комплекс воды и электроэнергии.

Как известно, 4 августа Южная Корея настоятельно призвала КНДР окончательно решить вопрос с совместной промзоной в Кэсоне. Представитель южнокорейского министерства по делам объединения Ким Хен Сок заявил, что "терпению южнокорейского народа, который желает искреннего отношения Северной Кореи к переговорам, приходит конец".