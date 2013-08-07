Обама подтвердил, что едет в Россию

Как передает Reuters, он заявил об этом во вторник, 6 августа, в эфире программы «The Tonight Show» на телеканале NBC. Вместе с тем, остается неясным, будет ли Обама во время своего визита в Россию встречаться с Владимиром Путиным. В Белом доме продолжают думать о том, имеет ли эта встреча смысл.

Вместе с тем, Обама выразил свое разочарование действиями Москвы в отношении Эдварда Сноудена. Президент также отметил, что российские власти порой действуют в духе Холодной войны. Ранее сообщалось, что участие американского президента в осеннем саммите находится под вопросом из-за того, что Россия предоставила Сноудену временное убежище.

Первоначально планировалось, что после саммита G20 в Петербурге Обама прилетит в Москву для участия в двустороннем саммите Россия — США.

Переговоры глав внешнеполитических ведомств и министерств обороны двух стран, запланированные на 9 августа, также состоятся. Эта встреча некоторое время была под вопросом, передает Лента.ру.