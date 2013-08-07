Экспертиза показала, что в печи сгорели три из семи украденных картин

Таковы данные экспертизы, которые сообщили журналистам в румынском Национальном музее истории.

"Кюнстхал" ограбили 16 октября прошлого года. Злоумышленники проникли в музей через аварийный выход, и за две минуты вынесли семь полотен, среди которых "Голова арлекина" Пикассо, "Мост Ватерлоо" Моне, "Женщина перед открытым окном" Гогена, "Читающая девочка" Матисса и другие. Суммарная стоимость украденных произведений искусства, по оценкам экспертов, составляет от 100 до 200 млн евро.

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В январе были арестованы трое граждан Румынии, подозреваемые в организации преступления, которые признались, что хотели продать картины одному из румынских олигархов.

"В пепле, который был взят для анализа 1 марта 2013 года в доме матери главного подозреваемого Ольги Догару, выявлены компоненты, а также специфические пигменты, свидетельствующие, что они принадлежит трем картинам", - отметили в музее.

Подробности экспертизы будут представлены на пресс-конференции в четверг, а первое слушание по данному делу в суде в Бухаресте назначено на 13 августа, передает ИТАР-ТАСС.