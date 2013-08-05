Белый дом в ближайшие дни определится по визиту Обамы в Москву

Об этом сказал журналистам в понедельник на брифинге в Вашингтоне пресс-секретарь Обамы Джей Карни.

"У нас широкий круг интересов с россиянами. Мы продолжаем изучать целесообразность саммита. Можно ожидать, что мы объявим о нашем решении в последующие дни по этому конкретному поводу", - сказал Карни.

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Встреча должна состояться в Москве в сентябре после саммита G20 в Санкт-Петербурге, сообщает РИА Новости.

Белый дом заявил, что пересматривает целесообразность саммита, после того, как Россия на прошлой неделе предоставила временное убежище автору утечек об американских спецслужбах Эдварду Сноудену.

Однако, по словам Карни, дело Сноудена будет не единственным фактором в принятии решения. "Когда дело касается целесообразности саммита, а это двусторонний саммит, мы изучаем это не только с учетом наших разногласий по господину Сноудену, но и по ряду других вопросов, по которых нам не удалось сойтись во взглядах", - сказал Карни.

"В последние 4,5 года мы вели дела с россиянами в очень реалистичном ключе, пытаясь сотрудничать, где можем, и говорить ясно и целенаправленно там, где мы не согласны. Мы, конечно, совершенно не согласны с принятым решением по Сноудену, и мы не согласны с россиянами по ряду других вопросов, включая Сирию", - уточнил он.