Ливень затопил машины и дворы в Москве

В районе Медведково потоки воды подтопили проезжую часть и парковки в низинах дворов. Некоторые машины погрузились в воду по капоты. Даже грузовикам приходится в некоторых районах форсировать "реки", в которые превратились улицы.

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В "Мосводосток" продолжают поступать сообщения о подтоплениях. Как сообщили ИТАР-ТАСС на предприятии, сейчас центральная диспетчерская работает в авральном режиме, уже принято около 50 заявок, и обращения еще продолжают поступать. Аварийные бригады коммунальщиков работают на очистке водоприемных решеток от листвы и мусора, которые принес дождь.

Циклон, который постепенно уходит из столичного региона, за несколько минут обрушил на Москву почти 6 мм осадков.

Сильные затруднения отмечаются и в пределах Садового кольца и на самом кольце. Дорожная ситуация во многих направлениях оценивается в 6 из 10 возможных баллов.

Из-за сильного ливня перенесено время начала матча четвертого тура чемпионата России между футболистами московского "Локомотива" и "Краснодара", так как дренажная система стадиона "Локомотив" в Черкизове не справилась с потоками воды. Встреча состоится, если уровень воды на поле спадет.