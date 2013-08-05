В Норвегии из-за пожара в автомобильном тоннеле госпитализировали 75 человек

19:03, 05 августа 2013
Мир
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Вблизи города Берген на западе Норвегии в результате пожара, возникшего в автомобильном тоннеле протяженностью 11,5 км, в больницы доставлены 75 человек.

Загруженный грузовик врезался в стену тоннеля и загорелся / Фото: kuzichev.com

По словам представителя местной полиции, до сих пор не выяснено, сколько человек могут оставаться в автомобилях, оказавшихся заблокированными на проходящем под скалой участке автотрассы E16.

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По данным местных властей, пожарные и полиция делают все, чтобы вызволить попавших в ловушку автомобилистов. К настоящему моменту сообщений о гибели людей не поступало, сообщает ИТАР-ТАСС.

По предварительным данным, загруженная фура, проехав трехкилометровый отрезок тоннеля, врезалась в стену и загорелась. Это вызвало серию столкновений следовавших за ней машин.

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