В Норвегии из-за пожара в автомобильном тоннеле госпитализировали 75 человек
19:03, 05 августа 2013Мир
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Вблизи города Берген на западе Норвегии в результате пожара, возникшего в автомобильном тоннеле протяженностью 11,5 км, в больницы доставлены 75 человек.
Загруженный грузовик врезался в стену тоннеля и загорелся / Фото: kuzichev.com
По словам представителя местной полиции, до сих пор не выяснено, сколько человек могут оставаться в автомобилях, оказавшихся заблокированными на проходящем под скалой участке автотрассы E16.
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По данным местных властей, пожарные и полиция делают все, чтобы вызволить попавших в ловушку автомобилистов. К настоящему моменту сообщений о гибели людей не поступало, сообщает ИТАР-ТАСС.
По предварительным данным, загруженная фура, проехав трехкилометровый отрезок тоннеля, врезалась в стену и загорелась. Это вызвало серию столкновений следовавших за ней машин.
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