Новые власти Египта отказались пускать турецкого премьера Эрдогана в Газу
12:29, 05 августа 2013Мир
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Премьер-министр Турции Реджеп Тайип Эрдоган получил отказ от временного египетского правительства относительно возможности визита в Газу.
Эрдогана не пускают в Газу / wikipedia
Новое руководство страны не радо видеть Эрдогана, предположительно, в связи с его поддержкой "Братьев-мусульман", передает Росбалт сообщения арабской прессы.
Каир известил Анкару о том, что "визита не будет".
Как известно, Эрдоган ранее раскритиковал египетских военных за отстранение Мурси от власти.
Премьер-министр Турции собирался посетить сектор Газа еще в мае, но визит был перенесен. Найболее вероятными причинами переноса поездки называют протесты в Стамбуле и просьбу госсекретаря США Джона Керри отложить поездку.
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