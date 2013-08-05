Новые власти Египта отказались пускать турецкого премьера Эрдогана в Газу

12:29, 05 августа 2013
Мир
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Премьер-министр Турции Реджеп Тайип Эрдоган получил отказ от временного египетского правительства относительно возможности визита в Газу.

Эрдогана не пускают в Газу / wikipedia

Новое руководство страны не радо видеть Эрдогана, предположительно, в связи с его поддержкой "Братьев-мусульман", передает Росбалт сообщения арабской прессы.

Каир известил Анкару о том, что "визита не будет".

Как известно, Эрдоган ранее раскритиковал египетских военных за отстранение Мурси от власти.

Премьер-министр Турции собирался посетить сектор Газа еще в мае, но визит был перенесен. Найболее вероятными причинами переноса поездки называют протесты в Стамбуле и  просьбу госсекретаря США Джона Керри отложить поездку.

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