Обама подарил себе на день рожденья 7 часов любимой игры

День рождения 44-го президента США Барака Обамы, которому 4 августа исполнилось 52 года, дал возможность его супруге Мишель еще раз публично признаться ему в любви. "С днем рождения, Барак! Ты немного поседел, но я люблю тебя еще больше, чем прежде", - написала она на своей страничке в "Твиттере".

Сам себе президент США сделал традиционный подарок, - отмечает пресс-служба Белого дома. В субботу Обама в течение семи часов наслаждался свой любимой игрой в гольф на поле правительственной авиабазы Эндрюс под Вашингтоном.

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Компанию ему составили несколько старых друзей из штата Гавайи, где он родился, и из Чикаго, где он учился и сформировался как политик. После игры все отправились в загородную президентскую резиденцию Кэмп- Дэвид в предгорьях Аппалачей. Причем команда победителей, включая, естественно, самого виновника торжества, полетела на вертолете, а проигравшим пришлось добираться туда несколько часов на автомашинах, - отмечает ИТАР ТАСС.

В воскресенье в середине дня Обама вернулся в Белый дом, где торжества продолжились уже совсем в узком кругу.