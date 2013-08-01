Сенаторы называют действия РФ попыткой унизить США и требуют санкций
Власти США глубоко разочарованы решением России предоставить временное убежище Сноудену и считают, что это принесет вред двусторонним отношениям.
Администрация Барака Обамы разочарована решением России предоставить Сноудену убежище и по-прежнему будет добиваться его выдачи для суда в США.
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Об этом заявил сегодня пресс-секретарь Белого дома Джей Карни, передает ИТАР-ТАСС.
"Мы крайне разочарованы тем, что российское правительство сделало такой шаг", - сказал Карни.
Пресс-секретарь Белого дома также сообщил, что решение России нанесет ущерб отношениям между правоохранительными органами двух стран, но подчеркнул, то США намерены продолжать взаимодействие с РФ во многих других областях.
Решение российских властей относительно Сноудена вызвало сегодня возмущение американских сенаторов.
"Действия России - это неуважение и намеренная попытка унизить США. Это пощечина всем американцам", - заявил сенатор-республиканец Джон Маккейн.
Республиканец Линдси Грэм заявил, что США должны принять против России "жесткие ответные меры", в том числе рассмотреть вопрос о санкциях.