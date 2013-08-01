Дуров пригласил Сноудена поработать на «ВКонтакте»

Основатель социальной сети «ВКонтакте» Павел Дуров пригласил бывшего сотрудника ЦРУ Эдварда Сноудена к себе на работу в команду программистов.

«Приглашаем Эдварда в Петербург и будем рады, если он решит пополнить звездную команду программистов ВКонтакте. В конце концов, нет более популярной европейской интернет-компании, чем VK. Думаю, Эдварду может быть интересно заниматься защитой личных данных миллионов наших пользователей», - написал Дуров на своей странице в сети.

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Как сообщал УНИАН, разыскиваемый США экс-сотрудник ЦРУ Сноуден с 23 июня находился в транзитной зоне московского аэропорта «Шереметьево». В Соединенных Штатах Сноуден обвиняется в разглашении секретной информации.

Его американский паспорт был аннулирован, поэтому он не мог покинуть транзитную зону "Шереметьево". Сноуден обратился в ФМС РФ с запросом на предоставление временного убежища в России.

Вместе с тем Белый дом настаивал на возвращении Сноудена в США.

Сегодня, 1 августа, Сноуден получил временное убежище в России сроком на один год.