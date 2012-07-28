Министр обороны объяснил, для чего нужны десантники

Об этом УНИАН сообщили в Департаменте печати и связей со СМИ Министерства обороны.

В соответствии с директивой, которую утвердил министр обороны Украины Дмитрий Саламатин, ВДВ созданы на базе воздушно-десантной и аэромобильных воинских частей.

«Президент Украины - Верховный главнокомандующий ВС Украины Виктор Янукович поставил задачу - главным результатом реформы должно стать создание компактных и эффективных Вооруженных сил, способных защитить национальные интересы», – отметил Д.Саламатин.

По его словам, создание ВДВ является логическим шагом на пути реформирования Вооруженных сил Украины, направленным на обретение войсками возможностей быстро и результативно реагировать на современные угрозы национальной безопасности государства в военной сфере, а также позволит сохранить и приумножить славные традиции войск ВДВ.

Для руководства новым родом войск в составе Командования Сухопутных войск Вооруженных сил Украины формируется Командование высокомобильных десантных войск, отметили в Минобороны.