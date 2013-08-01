Mail.Ru попала в материалы Сноудена о слежке США за интернет-пользователями

Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на презентацию, переданную бывшим сотрудником АНБ Эдвардом Сноуденом газете The Guardian.

Слайд, в котором упомянута российская интернет-компания, озаглавлен «Почему мы заинтересованы в HTTP?». На нем же написан ответ: «Потому что HTTP используется почти для всего, что делает в Сети обычный пользователь». Вокруг этих фраз расположены логотипы Mail.Ru, Facebook, Myspace, Yahoo!, Gmail, картографического сервиса Google Earth и Twitter. Кроме того, там же упоминаются «Википедия» и сайт CNN. В верхней части слайда написано: «Совершенно секретно. Релевантно для США, Австралии, Канады, Великобритании, Новой Зеландии».

По теме: Сноуден рассказал о еще одной секретной программе спецслужб США

Представители Mail.Ru не смогли оперативно прокомментировать появление логотипа компании на слайдах АНБ, но подчеркнули, что спецслужбы не имеют доступа к письмам их пользователей.

В описании к слайду The Guardian пишет, что он показывает, как много информации могут получать аналитики АНБ благодаря перехвата HTTP-трафика. В целом презентация посвящена программе XKeyscore, с помощью которой и велась слежка. В ней, в частности, говорится о том, что сотрудники спецслужб могли изучать содержимое электронных писем и переписок пользователей Facebook.

О том, что АНБ следит за интернет-пользователями, СМИ узнали от Сноудена в начале июня 2013 года. Тогда утверждалось, что со спецслужбами сотрудничают Google, Yahoo!, Microsoft, Facebook, Apple, Skype и AOL. Mail.Ru ранее ни в каком виде не упоминалась, а представители «Википедии» подчеркивали, что никогда не передавали разведке данные своих пользователей.