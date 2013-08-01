В парламенте Израиля впервые вывесили палестинский флаг

В зале, в котором проходила встреча, были установлены палестинский и израильский флаги, что нашло свое отражение в заголовках, практически, всех местных СМИ, сообщает израильский 9 канал.

С израильской стороны во встрече принимали участие 33 депутата, включая и членов правительства - министров Яэль Герман (Еш Атид) и Амира Переца (ха-Тнуа). Палестинцы были представлены экс-министром по делам заключенных ПА Асрафом Аджерми, членом ЦК ФАТХа Мохамедом Медани и председателем политкомиссии Палестинского Законодательного Совета Абдаллой Абдаллой.

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Все выступавшие приветствовали возобновление переговорного процесса, как единственную возможность достижения мира между израильтянами и палестинцами. Член ЦК ФАТХа Медани подчеркнул важность инициативы по созданию политической структуры, позволяющей продвижение идеи мирного сосуществования двух государств - Израиля и Палестины.