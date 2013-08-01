В Ливии приговорили к расстрелу родственников Каддафи

Ахмед Ибрагим, который также приходился двоюродным братом покойному лидеру Ливии Муаммару Каддафи, приговорен к смертной казни.

Суд признал его виновным в убийстве и подстрекательстве к насилию во время гражданской войны 2011 года.

По версии следствия, Ибрагим руководил формированием вооруженных отрядов из сторонников Каддафи в родном городе диктатора Сирте. Кроме того, бывшего министра признали виновным в том, что он распространял ложные сведения через местную радиостанцию и тем самым деморализовал население.

Также суд счел доказанным, что Ибрагим убил одного человека, а также руководил похищением и убийством пяти членов одной семьи.

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Ахмед Ибрагим должен быть казнен через расстрел. Сроки исполнения приговора не называются.

Один из адвокатов, участвовавших в процессе, сообщил, что решение суда Мисураты будет направлено на утверждение в Верховный суд Ливии.

Ахмед Ибрагим был захвачен силами Национального переходного совета в октябре 2011 года.

Несколькими днями ранее, напоминает Лента.ру, суд Мисураты приговорил к смерти еще одного родственника Муаммара Каддафи — бывшего главу Национальной гвардии Ливии Маснура ад-Дав Каддафи.