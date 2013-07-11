Власти Ливии восстановили контроль над зданием МВД

Вооруженные люди захватили здание МВД республики 2 июля и, выведя персонал ведомства из помещений, забаррикадировались внутри. Чуть позже представитель группы заявил, что они будут удерживать здание до тех пор, пока правительство не распустит Высший комитет безопасности - вооруженную организацию, сохранившуюся с гражданской войны 2011 года. Руководство этой организации ранее выступало с заявлениями, что пользуется поддержкой МВД.

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"Для решения вопроса была создана специальная министерская комиссия, и прошлой ночью ее работа увенчалась успехом. Мы не знаем, какие договоренности были достигнуты, но к настоящему моменту персонал уже закончил проверку здания - оно в хорошем состоянии", - цитирует сообщение неофициального источника РИА Новости.

В Ливии сохраняется напряженная обстановка, так как не все вооруженные отряды, принимавшие участие в боях против армии Муамара Каддафи, подчинились правительственному распоряжению о расформировании и сдаче оружия. В некоторых районах страны оснащение и боевые возможности таких отрядов значительно превосходят возможности полиции.