Стерхи отказались улетать в теплые края без Путина

Один из стерхов, в операции по спасению которых принимал участие президент России Владимир Путин, едва не погиб в Казахстане.Совместными усилиями властей России, Казахстана и Узбекистана его вернут к остальной стае, находящейся в заповеднике в Тюменской области, а затем переправят на зимовку в заповедник на казахско-узбекской границе, пишет РИА "Новости".

Как рассказал пресс-секретарь президент Дмитрий Песков, шесть стерхов, вместе с которыми в рамках проекта "Полет надежды" летал на мотодельтоплане Владимир Путин, чтобы приучить птиц к длительным перелетам, подсадили к стае серых журавлей в Белозерском федеральном заказнике в Тюменской области. Однако из-за того, что птицы не успели освоиться, на зимовку вместе с серыми журавлями смог полететь только один стерх. Оставшиеся пять птиц орнитологи увезли в заповедник под Рязанью.

Тем не менее, как сообщил Песков, один стерх не сумел успешно завершить свою миссию. Он вместе с серыми журавлями пролетел около 500 километров, и птицы сделали остановку на территории Казахстана. Здесь на них напали дикие собаки. Привыкшие к жизни на воле журавли, почуяв опасность, улетели, а стерх, выращенный в неволе, едва не стал жертвой.

"Птицу отбили люди и приютили ее у себя дома", - сказал Песков. По его словам, об этом случае узнал председатель Комитета лесного хозяйства Казахстана, который понял, о какой птице идет речь.