Яндекс открыл страницу памяти Ильи Сегаловича
Компания Яндекс открыла страницу, где каждый может поделиться воспоминаниями об умершем вчера сооснователе Яндекса Илье Сегаловиче.
"Мы собираем воспоминания об Илье для публикации на этой странице. Пишите", - сообщается на странице.
На данный момент свои отзывы и воспоминания оставили 11 человек - преимущественно сотрудники Яндекса.
"Человек будущего времени, и так неестественно добавлять слово «был». Это же не про него", - написала Елена Грунтова, руководитель программы "Интентный поиск" Яндекса.
"Это был человек, который в 2 раза меня старше, но, когда мы и мои ровесники встречались с ним в коридоре и общались на любые темы, мы абсолютно этого не замечали. Илья был удивительно открытый, честный и простой человек", - вспоминает Андрей Ярошевский, руководитель сервиса Яндекс.Картинки.
"Не знаю, чем можно заменить его энциклопедичность в технологиях и чистое видение продукта. Но он оставил за собой целое новое поколение программистов, целую школу. А его этические стандарты задали уровень всем нам", - сказал друг Ильи Сегаловича и сооснователь компании Аркадий Волож.
Напомним, Илья Сегалович был отключен от аппарата искусственного жизнеобеспечения в субботу, 27 июля.