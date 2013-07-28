Яндекс открыл страницу памяти Ильи Сегаловича

"Мы собираем воспоминания об Илье для публикации на этой странице. Пишите", - сообщается на странице.

На данный момент свои отзывы и воспоминания оставили 11 человек - преимущественно сотрудники Яндекса.

"Человек будущего времени, и так неестественно добавлять слово «был». Это же не про него", - написала Елена Грунтова, руководитель программы "Интентный поиск" Яндекса.

"Это был человек, который в 2 раза меня старше, но, когда мы и мои ровесники встречались с ним в коридоре и общались на любые темы, мы абсолютно этого не замечали. Илья был удивительно открытый, честный и простой человек", - вспоминает Андрей Ярошевский, руководитель сервиса Яндекс.Картинки.

"Не знаю, чем можно заменить его энциклопедичность в технологиях и чистое видение продукта. Но он оставил за собой целое новое поколение программистов, целую школу. А его этические стандарты задали уровень всем нам", - сказал друг Ильи Сегаловича и сооснователь компании Аркадий Волож.

Напомним, Илья Сегалович был отключен от аппарата искусственного жизнеобеспечения в субботу, 27 июля.