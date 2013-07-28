Сооснователя Яндекса Сегаловича отключили от аппарата жизнеобеспечения

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пост в блоге компании гендиректора Аркадия Воложа, опубликованный в воскресенье.

По его словам, в четверг, 25 июля, у Сегаловича была зафиксирована смерть головного мозга и он был подключен к аппарату искусственного жизнеобеспечения. "Вчера все надежды закончились. Даже такое сильное тело, как было у Илюши, не выдержало. Появились несовместимые с жизнью изменения в составе крови. Надо было дать ему отойти с достоинством. Врачи отключили его вчера днем, сердце остановилось", - говорится в сообщении.

В среду тело Сегаловича привезут домой, пишет Волож. "Проститься с Ильёй можно будет на следующей неделе - о месте и времени сообщим дополнительно", - добавил он.