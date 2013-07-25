В Яндексе опровергли информацию о смерти основателя компании

"К нам поступила информация, что Илья подключен к аппарату искусственного жизнеобеспечения. Ранее ночью семья Ильи сообщила, что он скончался. Сейчас мы ждем официальной информации", - сказал Digit.ru официальный представитель "Яндекса" Очир Манджиков.

Утром в пятницу Волож в блоге сообщал о смерти Сегаловича.