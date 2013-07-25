В Яндексе опровергли информацию о смерти основателя компании
16:20, 25 июля 2013Наука и IT
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Сооснователь "Яндекса" Илья Сегалович, о смерти которого в четверг утром сообщил гендиректор компании Аркадий Волож, не умер, он подключен к аппарату искусственного жизнеобеспечения.
Илья Сегалович
"К нам поступила информация, что Илья подключен к аппарату искусственного жизнеобеспечения. Ранее ночью семья Ильи сообщила, что он скончался. Сейчас мы ждем официальной информации", - сказал Digit.ru официальный представитель "Яндекса" Очир Манджиков.
Утром в пятницу Волож в блоге сообщал о смерти Сегаловича.
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