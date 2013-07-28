В Ливии из тюрьмы сбежали более тысячи заключенных
В тюрьме «Аль-Куифия», расположенной в ливийском городе Бенгази, произошел бунт.
Как сообщает lenta.ru со ссылкой на Agence France-Presse, из тюрьмы сбежали более тысячи заключенных.
Собеседник агентства, попросивший не называть его имени, рассказал, что исправительное заведение, в котором взбунтовались заключенные, также было атаковано снаружи. Он сообщил, что силам, направленным на помощь администрации тюрьмы, велели не стрелять в заключенных.
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По словам источника, большинство сбежавших заключенных — обычные уголовники, однако среди них были и арестованные за сотрудничество с режимом Муаммара Каддафи.
Премьер-министр Ливии Али Зейдан подтвердил факт массового побега заключенных, не назвав точную цифру. По его словам, на тюрьму напали жители близлежащих районов, протестуя таким образом против того, чтобы рядом с их домами находилось исправительное учреждение.