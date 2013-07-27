Братья-мусульмане заявляют о гибели 200 протестующих

Сайт движения "Братья-мусульмане" сообщает о гибели более 200 человек в районе Рабиа аль-Адавия и улицы ан-Насер в Каире во время ночных столкновений с полицией. Согласно данным полевого госпиталя, еще 4,5 тысячи ранены.

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В то же время, Минздрав Египта подтвердил гибель 29 человек, еще 650, согласно официальным данным, пострадали, передает РИА «Новости».

В ночь на субботу, 27 июля, в каирском районе Рабиа аль-Адавия произошло столкновение демонстрантов и сил безопасности. Полиция уверяет, что применяла только слезоточивый газ, в то время как гражданские использовали огнестрельное оружие. Лидеры исламистов, напротив, говорят о "массовом уничтожении" мирных демонстрантов.